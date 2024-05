Rafael tem média inferior a um gol por jogo pelo São Paulo em 2024

O goleiro foi contratado pelo São Paulo no final de 2022. Desde então, já foram 89 partidas, além de um título da Copa do Brasil e um da Supercopa do Brasil.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Águia de Marabá para o duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor pode perder por até um gol de diferença no Morumbis para avançar.