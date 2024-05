Róger Guedes posa com leão, mas diz não ser dono do animal: 'Só uma visita'

Róger Guedes, atacante do Al-Rayyan, do Qatar, exibiu seu "novo mascote", mas depois esclareceu que não é dono do animal.

O que aconteceu

O ex-jogador do Corinthians compartilhou registros filhote de leão. Róger Guedes postou em seu perfil no Instagram imagens com o animal e com seu filho Ryan.

Os registros mostram Róger Guedes e seu filho cuidando do felino. Os dois deram leite para o leão em mamadeira, dentro de ambiente interno.