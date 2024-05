Contratação polêmica, Caio Paulista é o 18º em minutos pelo Palmeiras em 2024

Caio Paulista chegou ao Palmeiras após sair de forma polêmica do São Paulo. Apesar de ter chegado como titular de título da Copa do Brasil, o jogador ainda não conseguiu se provar no Verdão.

O lateral/atacante é o 18º em minutos disputados no elenco do Palestra na atual temporada. Até o momento, foram 521 minutos em 12 jogos, ficando atrás de nomes como Estêvão (649) e Lázaro (776), o primeiro que recém se consolidou no profissional e o segundo contratado depois.

Ao todo, Caio Paulista foi titular em cinco partidas, com duas assistências. Ele chegou a ficar sete duelos sem entrar em campo até começar entre os 11 iniciais na vitória contra o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil.