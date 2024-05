Do zelo à revolta: Organizadas do Fla dão as costas a Gabigol após polêmica

A predileção por Gabigol respingou até mesmo em Pedro, que apesar de ser o artilheiro do time na temporada e viver uma de suas melhores fases da carreira, chegou a ouvir vaias, muito por causa do apreço dos rubro-negros por Gabriel.

A foto de Gabigol com a camisa do Corinthians caiu como uma bomba nas organizadas. Elas se reuniram e decidiram, em conjunto, repudiar com veemência o episódio e apoiar a decisão da diretoria de retirar a camisa 10 do jogador.

Gabigol, inclusive, já foi fortemente xingado na partida de basquete entre Flamengo e Bauru neste sábado (18). As organizadas cantaram uma música que se iniciava com um palavrão e terminava com "o meu Flamengo não precisa de você".

Protestos também estão programados para Manaus. Na quarta-feira (22) o Flamengo enfrenta o Amazonas, na Arena da Amazônia, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Organizadas classificam situação como "canalhice"

As organizadas do Flamengo emitiram uma nota oficial e classificaram o ato de Gabigol como "canalhice". Assinam o comunicado as seguintes torcidas: Raça Rubro-Negra, Torcida Jovem do Flamengo, Urubuzada, Fla Manguaça, Império Rubro-Negro e Nação 12.