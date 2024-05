Amy Winehouse: voz da mulher de 20, como ela lidaria com a crise dos 40?

O assunto da semana é Amy Winehouse. Enquanto a crítica especializada aqui e na Inglaterra detona o filme "Back to Black", uma biopic da meteórica ascensão e derrocada da cantora, fãs saudosos dão aquela chorada — nunca surgiu ninguém minimamente parecida com ela.

Amy foi a voz da galera que completou 20 anos na virada do milênio. Suas músicas raivosas mostravam que não estávamos tão bem assim, mas também não era o caso de rehab (era, sim). "Eu te contei que eu era um problema, você sabe que eu não sou muito boa coisa", ela dizia para a geração que estampava camisetas dizendo que "meninas boas vão para o céu, as más vão para Londres". A ideia era ser cruel, mesmo que em um conceito desajustado de sobrevivência para se dar bem frente à fila de tretas que se formava na porta da idade adulta. Cada um usava as armas que tinha. Falhamos, aliás.

Àquela época, enquanto a moça inglesa mostrava sua potência vocal cantando Stronger than me ("Você deveria ser mais forte que eu, já que está aqui há sete anos a mais que eu... Por que tem sempre que me colocar no controle? Tudo o que preciso é de um homem que cumpra seu papel"), as garotas que a descobriam olhavam para o lado e constatavam que seus pares sete anos mais velhos não eram exatamente a panaceia. Tudo isso com a brutalidade da voz que entrega vulnerabilidade nas letras, um combo para "under 30" nenhum botar defeito. Falei sobre isso com Diego Olivares, do podcast 1livro, 1disco, 1filme aqui.