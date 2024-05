Artilheiro do Palmeiras em 2024, Flaco López volta a ser titular após quatro jogos

Flaco López foi um dos destaques do Palmeiras no Campeonato Paulista, com dez gols em 14 jogos. Após a competição, contudo, ele perdeu o status de titular absoluto.

Ao começar entre os 11 iniciais durante a vitória contra o Independiente del Valle, o argentino quebrou uma sequência de quatro jogos sem ter essa oportunidade. A última vez havia sido no empate sem gols contra o São Paulo, pelo Brasileirão, no Morumbis.

Desde o Paulistão, Flaco entrou em campo por dez vezes, com um gol marcado, sendo titular em metade das oportunidades e não entrando em campo contra Cuiabá e Botafogo-SP.