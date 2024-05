Tombense tenta alcançar o líder Athletic na Série C: confira onde assistir às partidas deste domingo

Três jogos farão parte da programação da tarde do Campeonato Brasileiro Série C neste domingo, todos válidos pela 5ª rodada da competição. O destaque vai para a equipe do Tombense, que viaja para enfrentar o Remo no Baenão e tenta igualar os 12 pontos do líder do campeonato, o Athletic. A partida tem início previsto para as 16h30 (de Brasília).

O São Bernardo, que ainda não perdeu na competição, viaja para o Sul para encarar o Londrina. O jogo acontece no Estádio do Café, também às 16h30.

Fechando o dia, às 19h, Ferroviário e ABC buscam sua primeira vitória na Série C 2024. Ambas equipes possuem apenas um ponto e ocupam a 17ª e 18ª colocações respectivamente. A partida ocorre no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.