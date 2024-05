Diretoria desvaloriza camisa 10 do Flamengo ao usá-la em punição a Gabigol

Não há como proibir um atleta de vestir a camisa de um rival na intimidade de seu lar. O problema nesse episódio foi a circulação da foto do atacante vestindo a camisa do Timão. Para piorar, o Alvinegro tentou sua contratação no começo do ano.

Gabigol não explicou como a foto foi tirada e chegou às redes sociais. São elementos importantes para entender a situação. Aparentemente, no mínimo, o jogador poderia ser mais cuidadoso. A multa determinada pelos dirigentes não parece injusta.

No entanto, por mais que o atleta tenha errado, a diretoria não tratou a 10 com a devida liturgia. Os dirigentes agiram como pais que entendem ser uma boa opção proibir os filhos de usarem determinado brinquedo depois de aprontaram.

Além disso, a perda do número é parcial. Na Libertadores, Gabigol não poderá trocar sua numeração.

Ser o craque do time é um requisito básico para um jogador vestir a 10 do Flamengo. Hoje, Gabi não ostenta esse status. Mas, marcas sagradas de um clube devem ser tratadas de forma discreta em momentos críticos.

Esperar o fim do ano para "deserdar" Gabigol seria o protocolo mais adequado para manter a 10 longe do risco de vulgarização.