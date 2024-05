Por que GM mandou destruir carro elétrico visionário que antecipou a Tesla

Detalhe dos diversos sistemas eletrônicos do EV1; GM gastou milhões de dólares no desenvolvimento Imagem: Divulgação

Segundo especialistas, o desenvolvimento do EV1 resultou na criação de itens como pneus de baixa resistência ao rolamento; ignição sem chave, com sensor de aproximação; frenagem regenerativa, para recarga das baterias; aceleração e frenagem sem cabos; carregamento elétrico por indução; e direção com assistência eletro-hidráulica.

O EV1 nasceu a partir de uma exigência do Estado da Califórnia, introduzida no início da década de 90, para que as montadoras de automóveis produzissem uma quantidade limitada de veículos com zero emissões de poluentes.

Cabine trazia painel de instrumentos digital e centralizado e acabamento típico da GM nos anos 1990 Imagem: Divulgação

Devido à regra, GM e outras grandes fabricantes desenvolveram veículos elétricos na época.

O EV1, com suas linhas esguias e aerodinâmicas, parecia um carro inspirado no desenho "Os Jetsons" quando chegou ao mercado norte-americano. Era inicialmente equipado com pesadas baterias de chumbo ácido, que proporcionavam autonomia de aproximadamente 100 km.