André Hernan: Palmeiras não negocia o retorno de Gabriel Jesus

Uma pessoa que trabalha com ele no dia a dia me disse que o Gabriel Jesus tem 27 anos e tem muito mercado no futebol europeu, foi jogador da seleção brasileira nas últimas duas Copas. Voltar ao Brasil só se fosse uma coisa assim: 'ah, não tem nenhum clube para ele jogar na Europa'. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Lucas Moura, que tem 32 anos. O Gabriel Jesus tem 27 e muito mais mercado.

Então, muita calma nessa hora. Respeitando evidentemente todas as apurações, como sempre eu faço, mas a apuração que eu tenho para trazer aqui no De Primeira é que não há negociação e que dificilmente o Gabriel Jesus voltaria nesse momento. André Hernan

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz e Renato Maurício Prado debatem os principais temas do dia no futebol.