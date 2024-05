Qual a torcida rival que você mais admira?

Bem, e vou aqui deixar meu voto também.

Me dói um pouco no coração dar o braço a torcer neste assunto, mas a torcida do Corinthians é realmente fantástica.

Eles são malas, chatos, irritantes...

Mas, torcida fiel e apaixonada como a deles, poucos clubes no mundo têm.

Então vamos lá, agora é a sua vez!

Opine!