Esposa de jogador brasileiro bate Ferrari avaliada em mais de R$ 1 milhão

A esposa do jogador brasileiro Dyego Souza bateu com uma Ferrari, em Madrid, na Espanha, nesta terça-feira (30).

O que aconteceu:

Heidy Vieira colidiu uma Ferrari Portofino em uma cerca metálica. A informação é do jornal espanhol El Mundo.

O carro é avaliado entre R$ 1,17 e R$ 1,37 milhão e está no nome do jogador do Alcorcón, da segunda divisão espanhola.