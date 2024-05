Santos revê torcida na Vila após 49 dias e usa apoio como combustível

Neste domingo, o Santos encara o Brusque em partida válida pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo marca o reencontro do Peixe com a sua torcida na Vila Belmiro após 49 dias.

A última vez que o clube atuou com as arquibancadas cheias em sua casa foi no dia 31 de março. Na ocasião, o time de Fábio Carille superou o Palmeiras por 1 a 0, pela ida da final do Campeonato Paulista.

Desde então, o Alvinegro Praiano teve que fechar os portões do Urbano Caldeira devido a uma punição do STJD pelas confusões que mercaram o rebaixamento para a Série B.