Gabigol apoteótico é teste de ousadia para Tite com Flamengo que despenca

O que fazer quando se tem um cara tão amado pela torcida no banco de reservas? O dilema de Tite a partir do retorno de Gabigol no Flamengo passa por isso. Justamente em um momento em que a arquibancada clama — e o técnico reconhece — por melhora no desempenho ofensivo da equipe.

O que aconteceu

A volta de Gabigol em um momento de baixa do Fla e de lesões no setor ofensivo — como as de Arrascaeta e Everton Cebolinha — pode se tornar um ingrediente para mudança de rota tática.

Tite viu o sucesso do Fla no Carioca em um desenho mais definido de 4-3-3, com um ajuste defensivo que fez o time marcar, sem a bola, com duas linhas de quatro e liberdade para Arrascaeta e Pedro na frente.