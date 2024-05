Libertadores: veja cenários dos brasileiros e classificação geral detalhada

A situação do Grêmio é mais complexa, já que os gaúchos fizeram apenas três jogos em meio às enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. O time de Renato Gaúcho, lanterna do Grupo C, ainda tem nove pontos para disputar e pode garantir até mesmo a liderança da chave.

Classificação e jogos Libertadores

E a briga pela melhor campanha?

O Palmeiras tem, por enquanto, o melhor desempenho entre os 32 participantes do torneio continental, mas vê os argentinos River Plate e Talleres atrás apenas pelo saldo de gols.

Encerrar a fase de grupos na 1ª posição geral dá a vantagem de decidir os duelos do mata-mata dentro de casa. Nas oitavas de final, os confrontos serão formados por líderes contra segundos colocados em sistema de sorteio. A partir daí, será formado o chaveamento até a decisão, e os sobreviventes donos das melhores campanhas sempre atuam em seus estádios nas partidas de volta.

Como está a classificação geral?*

Palmeiras: 13 pontos (5 jogos, saldo +9)

River Plate: 13 pontos (5 jogos, saldo +7)

Talleres: 13 pontos (5 jogos, saldo +6)

Atlético-MG: 12 pontos (5 jogos, saldo +4)

Fluminense: 11 pontos (5 jogos, saldo +3)

The Strongest: 10 pontos (5 jogos, saldo +6)

São Paulo: 10 pontos (5 jogos, saldo +5)

Bolívar: 10 pontos (5 jogos, saldo +2)**

Nacional-URU: 10 pontos (5 jogos, saldo +2)**

Peñarol: 9 pontos (5 jogos, saldo +6)

Junior Barranquilla: 9 pontos (5 jogos, saldo +3)

Botafogo: 9 pontos (5 jogos, saldo +1)

Flamengo: 7 pontos (5 jogos, saldo +4)

Rosario Central: 7 pontos (5 jogos, saldo +2)

San Lorenzo: 7 pontos (5 jogos, saldo 0)

Palestino: 7 pontos (5 jogos, saldo -3)

Cerro Porteño: 5 pontos (5 jogos, saldo -1)**

Colo-Colo: 5 pontos (5 jogos, saldo -1)**

Huachipato: 5 pontos (4 jogos, saldo -2)

Universitario: 5 pontos (5 jogos, saldo -2)

Estudiantes: 4 pontos (4 jogos, saldo -1)

Alianza Lima: 4 pontos (5 jogos, saldo -1)

Indep. Del Valle: 4 pontos (5 jogos, saldo -2)**

Libertad: 4 pontos (5 jogos, saldo -2)**

LDU: 4 pontos (5 jogos, saldo -2)*

Liverpool-URU: 4 pontos (5 jogos, saldo -7)

Grêmio: 3 pontos (3 jogos, saldo -3)

Millonarios 3 pontos (5 jogos, saldo -3)

Barcelona-EQU: 3 pontos (5 jogos, saldo -4)

Cobresal: 1 ponto (5 jogos, saldo -7)**

Dep. Táchira: 1 ponto (5 jogos, saldo -7)**

Caracas: 1 ponto (5 jogos, saldo -12)