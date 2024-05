'Put* casal': atriz que pediu para ser 'marmita' é fã de Paolla e Diogo

Eu só preciso de uma chance! Uma chance! Vou ganhar eles na risada! 'Oi, Diogo... Oi, Paolla... Deixa eu ser sua marmita, cara!' Como é que Deus juntou dois gostosos em um casal só? Julia Iorio, em vídeo

Julia conta que é fã do casal antes mesmo deles estarem juntos: sempre admirou o trabalho de Paolla na televisão e foi a muitos shows do Diogo Nogueira com a mãe e avó. Depois de ver um vídeo de momentos do casal postado no TikTok, ela refletiu: "Que casal é esse? Como é que pode isso aqui", questionou-se na época.

"Eu sempre paro e penso que vivo na mesma época que o Harry Styles e nunca vou dar um beijo na boca dele, e isso é muito injusto", diz. O sentimento foi o mesmo em relação ao casal Paolla e Diogo.

Um put* casal, eles têm uma química absurda. É muito injusto nós, meros mortais, nunca podermos fazer parte dessa loucura toda que é a relação deles. Dois incrivelmente gostosos. Como é que fica a gente? Julia Iorio

"Tem como falar não para o Diogo Nogueira e para a Paolla Oliveira? Não tem como", acrescenta ela, quando questionada sobre a veracidade da fala ou se era brincadeira. Apesar do vídeo, Julia faz questão de dizer que tem muito respeito pelos dois e pelo casal.