Flamengo avança para reajustar patrocínio da Pixbet para R$ 100 milhões

O Flamengo e a Pixbet negociam uma revisão do contrato de patrocínio master do clube. Pelo novo acordo, a cota master do uniforme vai subir de R$ 85 milhões para R$ 100 milhões já em 2024. Em troca, haverá a possibilidade de extensão do acordo até 2027.

A diretoria rubro-negra mostrou à Pixbet que havia sondagens de concorrentes para o futuro da camisa do clube. Ao mesmo tempo, havia interesse do Flamengo de aumentar valores depois de o mercado de patrocínio ter sido inflacionado.

De início, o Flamengo teve dificuldade de convencer a casa de apostas de uma revisão do contrato de 2024 e 2025, pois foi assinado há pouco tempo. Mas as conversas se desenrolaram e foram negociados mecanismos de compensação.