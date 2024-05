Torcida do Flamengo sobe o tom e hostiliza Tite após vitória magra

O técnico Tite virou alvo da torcida do Flamengo antes e depois da vitória magra por 1 a 0 sobre o Amazonas, pela Copa do Brasil.

A torcida já tinha vaiado o técnico no anúncio da escalação do time. Mas o xingamento tomou forma após o apito final, mesmo com o Flamengo saindo em vantagem no confronto: "Ei, Tite, vai tomar no c...".

A pressão sobre Tite cresce por causa do baixo rendimento do time. Apesar de ter vencido, o Fla vem de atuações ruins e tropeços: empatou com Palmeiras e perdeu para Bolívar, na Libertadores, e Botafogo, no Brasileirão.