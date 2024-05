RMP elogia mudança de Tite e quer ver Flamengo x Fluminense na Libertadores

O colunista Renato Mauricio Prado elogiou no Fim de Papo as mudanças feitas por Tite no time do Flamengo, que goleou o Bolívar no Maracanã e encaminhou a segunda colocação em seu grupo na Libertadores. RMP disse estar torcendo para que o Fluminense avance em primeiro para ver um Fla x Flu nas oitavas de final.

'Agora eles estão no lugar certo': "Não é uma simples inversão, é a inversão. Porque o De La Cruz jogando de Everton Ribeiro e o Gerson jogando de volante os dois pioram consideravelmente, agora não, agora eles estão no lugar certo. O De La Cruz está de segundo volante, ele é o motorzinho desse time do Flamengo, portanto ele tem que vir de trás e não ficar lá na posição do Arrascaeta, que foi outra coisa que o Tite tentou, não deu certo e ele teimou. Agora não, agora o time encaixou, basta o Tite não ter uma recaída".

'Foi assim com Jorge Jesus e foi assim com Dorival': "O time do Flamengo desde 2019 funciona bem no 4-4-2, marcando pressão no campo do adversário e tendo um futebol altamente rotativo. Foi assim com o Jorge Jesus e foi assim com o Dorival, o Rogério Ceni ficou no meio-termo, mas ainda assim estava mais pro 4-4-2 do que para o famoso jogo posicional, também conhecido como jogo de totó ou dedobol, que só o Guardiola consegue fazer jogar uma barbaridade, mas o Guardiola é a exceção que confirma a regra".