Familiares e amigos se despedem de Apolinho em velório na sede do Flamengo

Vamos pensar em mais uma forma de homenagear. Ontem [durante o jogo com o Bolívar] a gente queria ter feito uma ação após o jogo, mas era data da Conmebol e tem uma série de restrições. Ficamos chateados de não poder fazer uma homenagem com a nossa torcida presente Landim

Alguns torcedores do Flamengo estiveram na sede para prestar homenagens. O clube também recebeu uma torcedora do Vasco e outra do Fluminense com as camisas dos respectivos clubes. Normalmente não se pode entrar na Gávea com uniformes de outras equipes, mas foi aberta uma exceção.

Ligação com o Flamengo

A passagem mais marcante com o clube de coração foi quando assumiu o comando do time. Em 1995, no ano do centenário do Rubro-Negro, ele foi convidado para substituir Edinho à beira do gramado. Aceitou e teve o técnico Arthur Bernardes como auxiliar.

Apolinho colocou uma TV no banco de reservas para acompanhar os jogos. "A vida inteira eu vi o futebol de cima. É uma coisa. Onde ficam os treinadores, não se tem a noção do conjunto. Eu, ao menos, não conseguia enxergar. Então tive essa ideia", explicou, em entrevista ao Museu da Pelada.

Ele ainda teria mais uma passagem pela Gávea. Em 1998, foi diretor-técnico do clube.