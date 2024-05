Apolinho marcou geração de torcedores e ouvintes com bordões e descontração

"Quando entrei na Tupi, em 2009, existia um mantra: 'se for bem no Show do Apolinho, terá sucesso daqui em diante'. Com três meses, ainda estagiando, me escalaram para um treino do time B do Flamengo, na Gávea, enquanto os titulares estavam fora do Rio para um jogo da Copa do Brasil. Naquela terça, as pernas tremiam sob a responsabilidade de cumprir a tarefa, mesmo que fosse por 1 minuto e meio no ar. Tarefa concluída e dali em diante foram outras entradas", conta o repórter Renan Moura, hoje na Rádio Globo.

"Todo repórter que teve a honra de falar no 'Show do Apolinho' precisa marcar isso na carreira. Era um cara caprichoso, detalhista, bem-humorado, criativo, teimoso como tinha que ser. Nos dois sentidos. Cobrava quando tinha de cobrar, mas nunca teve vergonha de elogiar quando tinha de elogiar. Isso fez dele um cara diferente. Cobrir o Flamengo no 'Show do Apolinho' era a maior responsabilidade que alguém poderia no Rio de Janeiro. Foi um dos maiores rubro-negros de todos tempos e, certamente, deixa uma lacuna no rádio que dificilmente vai ser preenchida. Acredito até que a forma de fazer rádio daqui pra frente vai mudar, já que temos um parâmetro que não está mais em vida", ressalta Marcos Coelho, da Rádio Tupi.

Bordões

Apolinho foi autor de diversos bordões que ultrapassaram a barreira do rádio e do futebol. "Chocolate" para se referir a uma vitória com placar elástico foi uma deles, mas houve diversos outros como "briga de cachorro grande", "pinto no lixo", "pau com formiga", "capinar sentado".

Além disso, Washington Rodrigues cunhou expressões que passaram a fazer parte do imaginário dos fãs de esporte. "Arquibaldos" e "geraldinos" são exemplos disso.

"Os bordões começaram por que eu tinha dificuldade e medo de errar. Eu ia falar e pensava: 'será que a palavra certa é essa?'. E aí, eu trocava e depois ria, pois, se eu estivesse errado, as pessoas achariam que eu estava brincando", contou à própria Rádio Tupi.