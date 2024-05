De Neymar a Romário: André vai reeditar dupla de ataque badalada no America

Campeão da Copa do Brasil por Santos e Atlético-MG, e com passagens por Corinthians, Vasco, Grêmio e Sport, Andre conversou com o UOL sobre o novo desafio. Ele falou ainda sobre o apelido "Balada", possível retorno de Neymar ao futebol brasileiro e até mesmo a oportunidade de enfrentar a Cabofriense, clube de sua cidade-natal e onde deu os primeiros passos no futebol.

Confira o que Andre disse

Convite para o America-RJ. "O convite partiu do Romário [presidente do clube]. Estou diariamente na casa dele por causa do filho dele, o Romarinho, e ele acabou me convidando para participar do projeto. Óbvio que aceitei! Está sendo uma honra".

Nota da redação: Poucos dias após a entreista, Romário divulgou que está inscrito e pode atuar em parte de alguns jogos.

Sua família é de Cabo Frio [Região dos Lagos do estado do Rio]. Essa proximidade pesou? "Eu moro aqui no Rio e meus pais em Cabo Frio. Claro que estar no America e morando aqui ajudou muito".