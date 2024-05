A noite do 10: Gabigol vive apoteose pessoal em um Flamengo em frangalhos

Vejam só: o último jogo do qual o camisa 10 tinha participado foi o que Tite considera como a melhor atuação do ano. Trata-se da vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, no jogo de ida da semifinal do Carioca.

Se Gabigol perdeu rendimento físico durante o período suspenso, o Flamengo vive uma baixa coletiva e técnica. Sobretudo no setor ofensivo. Antes de ganhar do Amazonas, vinha de três jogos sem vencer.

Um não ganha, grupo ganha. Ele (Gabigol) está para dar força em relação à equipe toda Tite

Apoio incondicional

Até por isso, o Maracanã viveu com uma dose alta de ansiedade o retorno do atacante. Só ele recebeu um grito de apoio mais forte na descida do ônibus.

"Ô, o Gabigol voltoooou!", foi o canto da torcida entoado antes mesmo da entrada do time em campo. Teve euforia ainda no aquecimento do time reserva, quando Gabigol apareceu no túnel. Ele retribuiu com gestos e acenos.