Como explicar alguém querer perder o status de ídolo do Flamengo?

Já aprontou TANTAS e boas desde que começou a perder o status de intocável na equipe.

E agora me aparece vestindo uma camisa do Corinthians, clube que tentou contratá-lo no início do ano.

Não dá nem para dizer que é difícil de entender.

Na verdade, é impossível!

Enfim, se ele anda insatisfeito com o banco na Gávea, que rume ao Parque São Jorge e seja feliz.

Melhor do que seguir fazendo essas birrinhas que só mancham sua imagem com a maravilhosa torcida do Fla.