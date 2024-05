Presidente-jogador, Romário está relacionado para a estreia do America

Romário está relacionado e pode entrar em campo na estreia do America na segunda divisão do Carioca, neste sábado, contra o Petrópolis, no Giulite Coutinho.

O que aconteceu

Romário está perto de voltar aos gramados após 15 anos. Ele está inscrito na competição e quer realizar o sonho de jogar ao lado do filho, Romarinho.

"A ideia é jogar alguns minutos de algumas partidas, até porque o mais importante para o America, nesta competição, é a questão técnica e, para isso, temos de entrar com uma força maior. O objetivo, por mais que seja difícil, é ser campeão da segunda divisão para, ano que vem, disputar a divisão principal do Carioca", disse, após o primeiro treino com o elenco.