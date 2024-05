Mauro Cezar detona nova polêmica de Gabigol: 'Facilita a vida do Landim'

No Posse de Bola, Mauro Cezar Pereira criticou duramente Gabigol pela foto com a camisa do Corinthians. O colunista do UOL afirmou que é uma falta de respeito do atacante, que acumula polêmicas desde o ano passado, além das más atuações. Para Mauro Cezar, atitudes como essa dificultam a renovação do contrato de Gabigol no Flamengo.

'Falta de respeito de um jogador que tem feito bobagens': "A questão não é de se comover ou não, é do absurdo a falta de respeito de um jogador que tem feito várias bobagens. A gente pode lembrar que, além das péssimas atuações, que ele não consegue reagir, está jogando mal praticamente há um ano e meio, não está jogando nada, raríssimas atuações minimamente aceitáveis, o Gabriel foi o jogador que mandou beijo para o técnico adversário depois de perder uma final, aí depois ele fala na zona mista que faria aqui, que adora o Dorival Jr., podia mandar beijo qualquer dia do ano, mandou beijo na coletiva do técnico na frente de vários jornalistas e câmeras. Pelo amor de Deus, ninguém é idiota, você pode festejar uma pessoa que você gosta de várias maneiras, tudo tem o seu momento".

'Claro que o flamenguista não gostou': "Aí ele fez aquilo e no início do ano foi num podcast e falou do Corinthians de uma maneira que se fosse o Cássio falando do Flamengo o torcedor do Corinthians não ia gostar. Claro que o flamenguista não gostou e não aconteceu nada, porque os dirigentes são permissivos, aceitam qualquer coisa. Aí arrumou essa punição, que desfalcou o Flamengo, bem ou mal, ele ganha salário do Flamengo e ganha muito bem. E agora essa situação: ele está em casa, poderia estar de pijama, deve ter muita roupa o Gabigol, é meio vaidoso, deve ter muita roupa diferentona, mas ele bota justamente a camisa do Corinthians e um dos amigos dele, olha que coisa curiosa, um amigo num círculo fechado tira uma foto e essa foto vaza. Que coisa incrível. Isso partindo do princípio que o Flamengo esteja certo, segundo o ge, o Flamengo entende que a foto é real. O staff do jogador negou a fotografia, mas demorou muito até que negaram".