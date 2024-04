RMP: Flamengo de Tite dá desgosto de ver. Botafogo é favorito no clássico

O colunista Renato Mauricio Prado criticou duramente no Fim de Papo o trabalho de Tite no Flamengo após o título carioca. Segundo ele, a equipe tem dado "desgosto de ver" e vem jogando mal tanto na Libertadores quanto no Brasileiro. Ontem, contra o Bolívar na altitude de La Paz, o Rubro-Negro perdeu sua invencibilidade no ano.

'O Tite poupa o futebol': "A partir do Carioca, que foi um me engana que eu gosto, o trabalho do Tite é péssimo. O Flamengo que não tomou gol no estadual tomou cinco em seis jogos. O Flamengo pós-Carioca faz uma campanha ridícula na Libertadores. A partir daí, foi um horror. Você sabe quem é o mais poupado no time do Tite? O futebol. O Tite poupa o futebol, o futebol do brasileiro pós-Carioca é medonho e enganador, porque está entre os primeiros do Brasileiro. Na Libertadores, empatou o jogo que estava prestes a ganhar se tivesse coragem, ganhou do Palestino que é a baba do boi cansado e agora esse jogo de ontem, que foi uma coisa medonha".

'Não há desculpas': "Sabe qual é a tática do Tite? Chutão pra frente. É essa. Recuem para o goleiro, que ele dá uma bica para sempre e salve-se quem puder. Não dá para livrar a cara do Tite, se fosse um trabalho iniciado esse ano, poderíamos ter certa paciência, não é, o Tite tem seis meses de trabalho no Flamengo, então não tem desculpa. Para um treinador do tamanho do Tite, não há desculpas por estar fazendo um Brasileiro e uma Libertadores até agora tão abaixo. Não há desculpas".