Fla perde na altitude com gols brasileiros e vê invencibilidade no ano cair

Esta foi a primeira vez que o Rubro-Negro sofreu dois gols em um jogo em 2024. Na Libertadores, o time levou três, no total, até aqui.

Classificação e jogos Libertadores

Cilindro de oxigênio: os jogadores do Flamengo utilizaram cilindros de oxigênio no vestiário, durante o intervalo do jogo em La Paz.

Os sete jogadores poupados desta viagem foram: Allan, Léo Pereira, Varela, Ayrton Lucas, Erick, Arrascaeta e Pedro.

Clássico no domingo. O Flamengo enfrenta o Botafogo, neste domingo (28), às 11h, no Maracanã (RJ).

O jogo

Mesmo não sendo muito adepto deste esquema tático, Tite apostou numa formação inicial no 3-5-2 com o trio de zaga tendo o auxílio dos laterais Wesley e Viña. A ideia era fortalecer o sistema antiaéreo do Bolívar, mas isso não aconteceu, já que o gol de Chico da Costa foi justamente pelo alto. Ainda no primeiro tempo o Flamengo mudou a tática, com Léo Ortiz atuando como volante e Gerson mudando de posição com Victor Hugo, o que fez o time melhorar e criar mais chances.