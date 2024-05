Jogo Mãos Solidárias de vôlei ajuda vítimas de enchentes no RS

O placar ficou em segundo plano. No Jogo Mãos Solidárias, com nove campeões olímpicos de todas as gerações, jogadores da Seleção Brasileira e outros multicampeões do vôlei, quem ganhou foram as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e o público, que lotou o Ginásio do Taquaral, na noite deste sábado, em Campinas. O duelo foi vencido pela equipe amarela, encabeçada por Maurício Lima, por 2 a 1 (19/25, 25/23 e 28/26).

"É muito difícil e doloroso assistir aquelas imagens do Rio Grande do Sul. A gente precisa ter essa empatia porque é um momento que a gente precisa de união. Vamos orar muito para que todos os gaúchos consigam passar dessa situação devastadora. É hora de ter fé para superar esse momento", comentou Maurício Lima.

O time amarelo teve nove campeões olímpicos. Além do histórico levantador, a equipe ainda foi composta por André Heller, Fofão, Virna, Anderson, Maurício Borges e Serginho. As surpresas da noite foram os medalhistas de ouro na Rio-2016, Éder e Maurício Souza. O comandante foi outro multicampeão, Marcelo Negrão.