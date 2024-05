Arena do Grêmio é saqueada enquanto acolhem desabrigados devido a enchentes

"Estamos mantendo, mas o pessoal está sendo realocados em abrigos na cidade. A Arena não está tendo estrutura para atender, a energia está desligada e estamos sem água. O exército está nos ajudando e ontem foram retiradas umas 200 pessoas", se posicionou o clube em rápido contato com a reportagem.

A segurança do local está fragilizada por falta de acesso ao estádio, pois as pessoas só conseguem acessar com barcos. O entorno da região, localizado no bairro Humaitá, está completamente alagado. O clube acionou as autoridades para tratar dos saqueamentos.

Para evitar novos roubos, o clube isolou o local para que as pessoas não tenham mais acesso às lojas. No vídeo, é possível ver quatro pessoas retirando alguns itens do comércio.