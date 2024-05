Liverpool goleia Tottenham e reage no Campeonato Inglês

Aos 5 minutos do segundo tempo, Elliot cruzou, Gakpo subiu sem marcação e cabeceou no canto direto, aumentando a vantagem do time da casa.

Aos 14 da segunda etapa, Elliot driblou dois marcadores na entrada da área e acertou lindo chute no ângulo direito do goleiro.

Richarlison descontou para o Tottenham aos 27 minutos, quando recebeu cruzamento rasteiro de Johnson pela direita e bateu cruzado.

Aos 32 da etapa complementar, Son finalizou forte no canto direito de Alisson após passe de Richarlison.

Confira os outros resultados da 36ª rodada do Campeonato Inglês:

Arsenal 3 x 0 Bournemouth