Arrascaeta e Everton Cebolinha devem retornar no duelo contra o Palestino-CHI

O Flamengo, que não vem fazendo boas atuações nas últimas partidas, tem tido alguns desfalques importantes, entre eles o uruguaio Arrascaeta e o brasileiro Everton Cebolinha.

No entanto, os rubro-negros devem contar com o retorno dos dois atletas para a partida contra o Palestino-CHI, que acontece na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, pela Libertadores.