Zubeldía volta a escalar titulares do São Paulo e aposta em Nestor contra o Vitória; veja times

Em campo, a equipe tenta dar sequência à boa fase. O São Paulo não perdeu mais desde a saída de Thiago Carpini e a chegada de Zubeldía. São duas vitórias e um empate, além do triunfo sobre o Atlético-GO, sob o comando do interino Milton Cruz.

Com a classificação encaminhada na Copa do Brasil e na Libertadores, o Tricolor agora busca maior regularidade no Brasileirão. O time é apenas o 16º colocado na tabela, com quatro pontos.

Do outro lado, o Vitória segue em busca do seu primeiro triunfo na competição. A equipe de Léo Condé acumula dois empates e duas derrotas até aqui e confia na força do Barradão para conquistar os três pontos. No meio de semana, o time perdeu para o Botafogo, no Rio de Janeiro, pela Copa do Brasil.

O Leão irá a campo com: Lucas Arcanjo; Zeca, Bruno Uvini e Wagner Leonardo; Willean Lepo; Willian Oliveira, PK e Dudu; Matheusinho; Osvaldo e Janderson.