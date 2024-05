Com show de Salah, Liverpool abre 4, leva susto e vence Tottenham no Inglês

O Liverpool venceu por 4 a 2 o Tottenham neste domingo (5), em Anfield, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. Um Salah inspirado, com gol e assistência, manteve, apesar de uma pequena reação do adversário, o Liverpool com chances matemáticas de título.

Voltando como titular após discutir com o técnico Jürgen Klopp na última partida, Salah começou voando e abriu o placar, de cabeça.

O mesmo Salah quase marcou o segundo, só que Vicario tirou o gol do egípcio, mas Robertson fez o 2 a 0 ao pegar o rebote no fim do primeiro tempo.