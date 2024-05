Milan sofre gol contra no fim e empata com Genoa pelo Campeonato Italiano

Neste domingo, o Milan empatou com o Genoa em 3 a 3, no San Siro, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano. No fim do jogo, o zagueiro Malick Thiaw marcou contra o próprio gol e empatou a partida para os visitantes.

Com o resultado, o vice-líder Milan chega aos 71 pontos e está próximo de garantir a classificação para a próxima Liga dos Campeões. Já o Genoa ocupa a 12ª posição, com 43.

O Milan entra em campo novamente no próximo sábado, às 15h45 (de Brasília), contra o Cagliari, no San Siro, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano. Enquanto o Genoa recebe o Sassuolo no domingo seguinte, às 10h.