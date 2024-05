O mais belo não-gol de 2024

Há lances na História do futebol que ficam eternamente marcados pelo que não foram.

O não-gol do Rei Pelé contra a seleção do Uruguai na Copa do Mundo de 1970 talvez seja o melhor exemplo.

Sem tocar na bola, o único jogador perfeito de todos os tempos, deu o chamado drible da vaca no extraordinário goleiro Mazurkiewicz e, por capricho ou maldade do Deus dos estádios, a bola raspou a trave pelo lado de fora.