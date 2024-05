Leverkusen atropela Frankfurt e mantém chances de título alemão invicto

O primeiro foi marcado por Granit Shaka, aos 12 da etapa inicial. O atleta aproveitou a sobra na entrada da área e mandou um lindo chute no canto esquerdo do goleiro.

Classificação e jogos Alemão

Aos 32, o Frankfurt empatou com Hugo Ekitike, após o atleta receber ótimo passe de Farès Chaïbi e apenas empurrar para o gol.

No entanto, a equipe de Xabi Alonso voltou a ficar na frente, dessa vez com o gol feito por Patrik Schick, aos 44, ainda do primeiro tempo. O jogador aproveitou o desvio no cruzamento do companheiro e cabeceou no canto direito de Kevin Trapp.

Já aos 13 da etapa final, Exequiel Palacios aproveitou a oportunidade e converteu a penalidade, apesar de Trapp ter acertado o canto.

Frimpong, aos 32, fez o quarto do Leverkusen. O jogador recebeu de Hlo?ek dentro da área e, com frieza, balançou as redes.

Por fim, aos 44, Boniface fechou a goleada. O jogador aproveitou o segundo pênalti da equipe no jogo e converteu a cobrança.