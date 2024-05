Diniz lamenta empate do Fluminense contra o Atlético-MG no Brasileiro

O Fluminense esteve perto de vencer o Atlético-MG, em Cariacica, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Após abrir 2 a 0, os tricolores cederam o empate aos mineiros. O técnico Fernando Diniz lamentou os gols sofridos e o tropeço em coletiva de imprensa. No entanto, o treinador tratou de elogiar a atuação da equipe, principalmente no primeiro tempo.

"Acho que a gente fez um primeiro tempo muito bom. No segundo, eles voltaram melhores. Com as trocas a gente cresceu de novo, fizemos o segundo gol e tivemos chances de fazer o terceiro. Na hora de fazer a mexida, no arremesso lateral deles, uma bola morta, tivemos uma falha coletiva e tomamos o primeiro gol. No segundo gol, tomamos o gol com todo mundo atrás da linha da bola. A gente tem que corrigir, é muito difícil fazer dois gols no Atlético-MG. A gente perdeu dois pontos, e não ganhou um", disse.