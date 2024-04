Palmeiras x Flamengo: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

Já o Flamengo joga para manter o 100% de aproveitamento no Brasileirão. O Fla venceu seus dois duelos por 2 a 1: contra o Atlético-GO, fora, e contra o São Paulo, no Maracanã.

O Palmeiras não vence o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro desde 2017. A última vitória alviverde aconteceu na 34ª rodada do torneio em questão, no Allianz Parque, com dois gols de Deyverson — a equipe era comandada por Alberto Valentim.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Rios e Raphael Veiga; Endrick, Flaco López e Lázaro. Técnico: Abel Ferreira.

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña (Ayrton Lucas); Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Palmeiras x Flamengo -- 3ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 21 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Transmissão: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)