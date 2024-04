Suspeito de matar Gabriela Anelli ainda não foi julgado 9 meses após o caso

Será um jogo perturbador referente ao que aconteceu, ainda mais porque foi negada a torcida única. Uma falta de respeito. Inclusive, na segunda-feira (22), minha filha amada e querida por todos completaria 24 anos.

O que disse a defesa de Jonathan

"Meu cliente foi pronunciado apesar de estar contraditório com as prova testemunhal, em especial, o depoimento do amigo da vítima - Yuri Batista, que se encontrava no local, onde declarou e atestou que não foi o Jonathan o responsável pela morte da torcedora. Com isso, apresentando recurso em sentido estrito ao TJ/SP, onde aguardamos julgamento.

De forma concomitante, estamos aguardando o julgamento do Habeas Corpus perante o STJ para análise do pedido liberdade feito pela defesa técnica, uma vez que ausente os requisitos para manutenção de prisão preventiva, uma vez que o acusado é primário, de bons antecedentes, com domicílio certo, exercendo atividade laboral como professor em duas prefeituras no Estado do Rio de Janeiro, além de ter família constituída.

Logo, a decisão de prisão e de pronúncia afronta de forma categórica a Carta Republicana de 1988, haja vista que o inocente está sendo acusado injustamente, sobretudo, sem provas críveis e robustas acerca da materialidade e autoria do crime imputado pelo MP/SP.

O habeas corpus aguarda julgamento, visto que o ministro Teodoro pediu transferência para outra turma de julgamento no STJ, devendo assumir o Desembagador Convocado do TJ/SP, Dr. Otávio Toledo a relatoria do meu cliente!