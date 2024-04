Piquerez cita top 3 laterais do Brasileirão e vê liga como mais equilibrada

Piquerez é alvo recorrente de sondagens do futebol europeu. O defensor garante estar totalmente focado no Palmeiras, e falou que a liga europeia que gostaria de jogar é a Premier League.

No Brasileirão, Piquerez elegeu um top 3 de laterais: Guilherme Arana, do Atlético-MG, Ayrton Lucas, do Flamengo, e Matias Viña, também do Fla.

Eu acho que Guilherme Arana é muito bom jogador, vem voltando de lesão já faz um tempinho, ele joga muito bem. Depois eu gosto muito do lateral do Flamengo, Ayrton Lucas, ele é um cara muito bom, muito rápido, chega muito no gol, e depois meu conterrâneo Matias Viña, que chegou agora. Conheço ele, jogamos juntos na seleção, chegou aqui no Palmeiras e acho um cara muito bom.

As diferenças entre o futebol brasileiro e o uruguaio

Para Piquerez, o futebol uruguaio é "horrível" de acompanhar. Mas não por causa da qualidade do jogo e dos atletas, mas por todos os outros ingredientes que fazem parte de um jogo de futebol.