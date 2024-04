6 jogos que prometem mexer com mundo do esporte neste domingo

16h: Vitória x Bahia - Brasileirão (Globo BA e Premiere)

Classificação e jogos Brasileirão

La Liga

Francês

Os dois nordestinos voltam a duelar pela Série A após um hiato cinco temporadas. O embate ocorre no Barradão, estádio do Vitória, e os times vêm de derrota na última rodada do torneio.

16h: Palmeiras x Flamengo - Brasileirão (Globo e Premiere)

Paulistas e cariocas se consolidaram como as maiores potências do futebol brasileiro nos últimos anos e entram em campo no Allianz Parque pela 3ª rodada do nacional em momentos diferentes: enquanto o Palmeiras perdeu para o Inter no meio da semana, o Fla superou o São Paulo.

16h: PSG x Lyon - Campeonato Francês (Star+)

Líder absoluto do torneio, o PSG chega para o duelo embalado pela classificação à semifinal da Champions League — a equipe superou o Barcelona fora de casa e eliminou os catalães do torneio. O Lyon também vive bom momento e está invicto há seis jogos.