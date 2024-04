Liverpool vence Fulham no segundo tempo e divide ponta do Inglês

Desde o começo do primeiro tempo, o Liverpool tomou a iniciativa. O time de Jurgen Klopp conseguia imprimir o seu ritmo desde os primeiros minutos, com a posse de bola, e boas jogadas, ainda que na prática elas resultassem em poucos chutes ao gol de Leno. Os Reds acabaram por precisar de um golaço em falta cobrada com maestria por Alexander-Arnold no ângulo de Leno para abrir o placar.

Classificação e jogos Inglês

Após o gol de Alexander-Arnold, porém, a equipe da casa crescia mais no jogo, através dos contra-ataques, especialmente em jogadas de velocidade puxadas por Iwobi, e em pressão na saída de bola, o que curiosamente aconteceu já desde o começo do lance do gol de empate dos Cottagers, que igualaram em chute de Castagne começado após uma jogada do nigeriano na ponta e mal rebatida pela defesa dos reds.

Na segunda etapa, o Liverpool, precisando vencer, manteve a dominância da posse de bola e partiu pra cima desde o começo, em busca de retornar a frente do marcador. E com calma, paciência e trabalhando o jogo desde a saída da defesa, surgiu o segundo gol marcado por Gravenberch, em uma jogada construída desde a parte de trás da equipe.

O gol a favor do time de Merseyside não mudou a tendência, que foi o padrão de todo o segundo tempo, com o Liverpool com a bola, e o time treinado por Marco Silva esperando oportunidades para tentar contra-atacar, mas tendo poucas chances reais. E com essas tentativas, concediam espaços aos Reds, que aproveitaram em jogada de profundidade que Diogo Jota decretou o gol da vitória para garantir que o time de Klopp chegasse a mesma pontuação que o Arsenal, mas ainda atrás no saldo de gols.

Gols e destaques

Liverpool sai na frente (0x1): Em cobrança de falta próxima a área do Fulham, aos 31 minutos da primeira etapa, Alexander-Arnold cobra de maneira perfeita no ângulo esquerdo de Leno, que se estica todo, mas não consegue pegar a cobrança perfeita do lateral inglês.