Zubeldía evitou 'climão' e conquistou Muricy para acertar com o São Paulo

Anunciado no último sábado (20) como novo técnico do São Paulo, Luis Zubeldía fez questão de abrir as conversas com o Tricolor já evitando um 'climão' com Muricy Ramalho, coordenador técnico, e conseguiu conquistar o ídolo tricolor.

O que aconteceu

Logo no início da entrevista, Zubeldía fez questão de explicar o porquê de ter postergado a conversa com o São Paulo no início do ano. O argentino afirmou que ainda estava se desligando da LDU e com a mente ainda fatigada após os títulos.

O treinador disse que para vir para o São Paulo ele precisava estar bem e com foco total, do contrário não teria sucesso. A LDU de Zubeldía levou o campeonato equatoriano e a Sul-Americana do ano passado.