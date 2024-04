Flamengo tem vantagem nos sintéticos do Brasileirão, apesar de críticas

Leila Pereira rebateu a fala e alfinetou o Flamengo. Ela lembrou as vitórias recentes nas finais da Libertadores, em 2021, e da Supercopa do Brasil, em 2023.

"A declaração do Landim me causou bastante estranheza. Que eu me lembre, ganhamos a Libertadores de 2021 e a Supercopa de 2023, contra o Flamengo, em campo de grama natural, não é? O Landim sabe muito bem que o campo de grama sintética do Allianz Parque não oferece qualquer vantagem técnica ao Palmeiras. O gramado, inclusive, acabou de ser reformado para que tenhamos sempre grandes jogos em nossa casa. Se o Landim estivesse mesmo preocupado com a qualidade do gramado, o campo do Maracanã estaria em melhores condições"

Uma curiosidade é que, desde a implantação do gramado sintético na casa palmeirense, o Flamengo não perdeu. Foram quatro jogos, com uma vitória, em 2021, por 3 a 1, e três empates. O Verdão não vence o Fla em casa pelo Brasileirão desde 2017.

Se somados os jogos nos gramados sintéticos de outros estádios da Série A, o Flamengo tem histórico positivo. Entre o Allianz Parque, Ligga Arena e o Estádio Nilton Santos, foram 19 jogos do time carioca, com seis vitórias, oito empates e cinco derrotas.

Fla invicto no Allianz Parque

A WTorre, administradora do Allianz Parque, implementou grama sintética em 2020. A preocupação da administração era a demanda de shows e de jogos do Alviverde, além das constantes críticas ao gramado do estádio, especialmente após a realização de eventos no local.