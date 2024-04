Diniz defende trabalho de técnicos no Brasil e critica demissão de Carpini

Fernando Diniz analisou a relação do futebol brasileiro com os treinadores estrangeiros e defendeu os técnicos do país, criticando a demissão de Thiago Carpini no São Paulo, concretizada nesta última semana.

O comandante tricolor foi questionado sobre o assunto após a vitória sobre o Vasco, na tarde de hoje, no Maracanã, pelo Brasileiro.

Diniz citou o papel da imprensa na formação de opinião sobre os técnicos. Ele, primeiramente, falou sobre análises resultadistas, que causam demissões após uma sequência de resultados negativos.