Thiago Carpini fala pela 1ª vez após ser demitido pelo São Paulo

Ele também citou a "constante batalha" para deixar a equipe melhor do que quando assumiu. Carpini se despediu do São Paulo com um aproveitamento de 50% em 18 jogos — com sete vitórias, seis empates e cinco derrotas.

Muito obrigado, São Paulo Futebol Clube! Hoje chegou ao fim meu ciclo em um dos maiores clubes do mundo. Foram pouco mais de 100 dias de uma constante batalha para deixar essa instituição ainda melhor do que a encontrei. Uma experiência única, marcante e desafiadora, com muitas vitórias e algumas derrotas. Thiago Carpini, via Instagram

Em pouco tempo, escrevemos páginas importantes na história do clube, sendo o mais jovem treinador a ser campeão pelo São Paulo. E isso ficará para sempre. Tivemos grandes momentos e outros não tão felizes, mas o que fica é o sentimento de que lutamos e deixamos um legado positivo ao São Paulo.

O que mais Carpini disse

Agradecimentos ao grupo e à diretoria: "Resta agradecer à diretoria pela confiança em mim: o presidente Julio Casares, Rui Costa, Belmonte, Muricy... Também a todos os funcionários, departamentos de futebol, médico, equipe de apoio, comissão e staff. Mas, principalmente, minha gratidão ao grande elenco de atletas com quem tive o prazer de trabalhar e que, certamente, ainda terão sucesso nesse ano, e levantarão troféus. Anotem o que digo: existem grandes coisas reservadas a vocês."

Torcida tricolor: "Por fim, mas nunca menos importante, agradeço de coração ao torcedor do São Paulo que sempre me apoiou. Sei que existem momentos em que tudo fica mais difícil, mas vocês seguiram lá, ao nosso lado, nos impulsionando. O São Paulo é você, torcedor."