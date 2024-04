Zubeldía fala pela 1ª vez após acerto com São Paulo: 'Objetivos coincidem'

O novo técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, falou pela primeira vez como funcionário do clube. O argentino, que assinou até dezembro de 2025 com a equipe paulista, deu uma declaração ao site oficial do Tricolor logo depois de ser anunciado como sucessor de Thiago Carpini.

Estou muito feliz e confiante com este novo desafio. Os objetivos do São Paulo coincidem com os objetivos da nossa comissão técnica. Desejamos dar muitas alegrias à torcida tricolor paulista e poder fazer parte da prestigiosa história do clube Zubeldía, ao site do São Paulo.

Detalhes do acerto

A diretoria estudou nomes estrangeiros antes de fechar com o argentino. O espanhol Domènec Torrent e o português Carlos Carvalhal, por exemplo, foram estudados.