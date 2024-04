'Muricy disse que Zubeldía era marrento e agora tem de engolir', diz RMP

'Muricy disse que Zubeldía era marrento e agora tem de engolir': "O problema maior do São Paulo, insisto, não está no comando do time, está no comando do clube, com esses dirigentes. E aí eu incluo o Muricy, que bancou o Carpini e depois na hora H não segurou. O Muricy é quem disse que o Zubeldía era marrento, que queria sempre adiar o encontra, quem ele pensa que é, aqui é São Paulo, e agora está tendo que engolir o Zubeldía. O problema maior é muito mais acima do que um Zubeldía pode resolver dentro de campo".

