Carpini não resiste à pressão e é demitido do São Paulo após três meses

Pesou na decisão o início a má fase recente, com inícios ruins na Libertadores e no Brasileirão. O São Paulo só venceu um dos últimos cinco jogos. Após a queda precoce no Paulista, ele teve mais de duas semanas livres para treinar, mas o time não correspondeu e começou os dois torneios em baixa.

Classificação e jogos Libertadores

A pressão aumentou sobretudo após a derrota para o Talleres (ARG). A diretoria ficou decepcionada com a atuação do time após a janela de 17 dias de treinamento.

Em sua defesa, Carpini sempre elencou as diversas lesões dos atletas do São Paulo como fator que atrapalhou uma sequência. Rafinha, Lucas e Wellington Rato foram três dos que mais sofreram com problemas neste início de temporada.

Comunicado Oficial



O São Paulo Futebol Clube anuncia o desligamento do técnico Thiago Carpini após conversa entre o profissional e a diretoria nesta quinta-feira no Centro de Treinamento da Barra Funda.



O Clube agradece ao treinador todo o empenho, dedicação e serviços? pic.twitter.com/rsqivpi6zu -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 18, 2024

